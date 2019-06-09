اخماد حريق داخل مولدة فوق سطح بناية مصرف في الكوفة

2019/06/09 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الاطفاء في النجف الاشرف اليوم الاحد، من اخماد حريق اندلع داخل مولد فوق سطح بنايه مصرف بغداد في قضاء الكوفة.

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