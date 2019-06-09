الداخلية: تشكل مجلساً تحقيقاً بحق ضابط تسبب بتحويل ارهابي الى شهيد

2019/06/09 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن تشكيل مجلساً تحقيقياً بحق ضابط برتبة نقيب منسوب الى مركز شرطة بهرز التابع لمديرية شرطة ديالى لتسببه بتحويل أحد الإرهابيين الذين قتلتهم القوات الأمنية الى شهيد.

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