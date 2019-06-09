شرطة دهوك تكشف تفاصيل حادثة اغتصاب وقتل طفلة على يد “صديق والدها”

2019/06/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك: يس عراق اعلن مدير شرطة محافظة دهوك اللواء طارق احمد ،اليوم الاحد، عن تفاصيل اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 10 اعوام من قبل شخص في نهاية العقد الرابع من العمر.وقال اللواء احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دهوك وتابعته “يس عراق”، انه “في اليوم الثاني من عيد الفطر ذهبت “دلين” مع […]

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