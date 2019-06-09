2019/06/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة النجف: غريق وحريق وحوادث الطريق تتصدر مشهد العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/09 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف: غريق وحريق وحوادث الطريق تتصدر مشهد العيد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف: غريق وحريق وحوادث الطريق تتصدر مشهد العيد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).