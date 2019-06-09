العطار : قوة الشركات تقوم من قوة الدولة

2019/06/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - علي كريم

دعا الخبير الاقتصادي العراقي غدير العطار إلى أهمية اعطاء دور أكبر لعمل الشركات في العراق".وقال العطار في بيان صحفي اليوم، إن" قوة الشركات تقوم من قوة الدولة ، مبينا ان "الحكومة عليها القيام بمشاركة رواد أعمال من العائلات الكبيرة وتدعمهم بالمال وتخفف عنهم الرسوم المالية الضرائب في خطوة لإثبات نجاح المشاريع التي تحقق فائدة إقتصادية كبيرة".ولفت العطار إلى"أهمية تبني الدولة العراقية لنموذج اقتصادي فريد من نوعه ليحعل من الشركات الخاصة عماد وقوة أقتصاد البلاد بأسرها".

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