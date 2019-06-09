مجلس الديوانية يطالب بدرجات وظيفية لتعويض النقص في شرطة المحافظة

2019/06/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية وزارة الداخلية إلى تعويض المحافظة بأربعة آلاف درجة وظيفية إلى قيادة شرطة المحافظة كونها تعاني من نقص حاد بصفوفها .وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية فيصل النائلي للنعيم نيوز , إن “ قيادة شرطة محافظة الديوانية تعاني من نقص بصفوفها نتيجة عدم تعويضها منذ أكثر …

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