لم تخالف قرار ترامب!!بغداد تسدد لإيران 50% من ديون الكهرباء بالدينار العراقي واليورو الاوربي

2019/06/09 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مساعد وزير الطاقة الايراني همايون حائري أن “ايران تتسلم حاليا مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار العراقي واليورو الاوربي”، مبيناً أن “بغداد سددت مايصل لـ 50 بالمئة من اجمالي الديون المترتبة عليها بهذا الخصوص”.وأوضح حائري، أن “حجم صادرات الكهرباء لدول الجوار يبلغ 1200 ميغاواط في مقابل استيراد 350 ميغاواط”،...

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