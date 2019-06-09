2019/06/09 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الأحد، عن السبب الذي سيدعو رئيس الوزراء ‏عادل عبدالمهدي الى تقديم استقالته من منصبه.‏ وقال الأعرجي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الأنباء التي تداولت خلال الأيام ‏القليلة الماضية حول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإن لم تكُ حقيقيةً لكنها ليست ‏بالبعيدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأعرجي يكشف عن السبب الذي سيجبر عبد المهدي على تقديم استقالته ‏ وكالة خطوة برس.

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