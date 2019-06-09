2019/06/09 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس حددت الهيئة العليا للحج والعمرة، يوم الأحد المقبل آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة ‏الحج للعام الحالي.‏ وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن ‏‏“الهيئة حددت يوم الأحد الموافق 16 / 6 / 2019 آخر موعد لاستلام مكاتبها في بغداد ‏والمحافظات لمعاملات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد استلام جوازات الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي وكالة خطوة برس.

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