بالوثيقة.. الحشد الشعبي يسمي ’’الدراجي’’ ناطقاً رسمياً ويحدد له 3 مهام

2019/06/09 | 14:58

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم- بغداد

خاطب مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد (9 حزيران 2019)، شبكة الاعلام العراقي، محذراً إياها من ’’الايقاف التام’’، في حال لم تسدد الديون المترتبة عليها، اعتباراً من يوم غ

بغداد اليوم-بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، 09 حزيران، 2019، بالإبقاء على مدير تربية الديوانية، علاء كوشان، في منصبه، حتى الانتهاء من الامتحانات.

ووفقا لكتاب صادر عن الامانة: "بناءً على ماعرضه وزير التربية وكالة (قصي السهيل

بغداد اليوم- بغداد

رأى تحالف الاصلاح والاعمار، الأحد (9 حزيران 2019)، انه ليس هناك حاجة لاستضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من قبل مجلس النواب، لمعرفة سبب تأخر حسم تكملة الكابينة الوزارية فيما أكد ان 3 اطراف تتحمل مسؤولية التأخير.

وقال ا

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