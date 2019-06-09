2019/06/09 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من الكشف عن هوية موظف المطار الذي أقدم مؤخرا على ‏خطف عاملة فلبينية، فور وصولها إلى الكويت ثم الاعتداء عليها.‏ ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر أمني كويتي قوله، إنه “تم التوصل إلى هوية ‏موظف المطار، عقب اللجوء إلى كاميرات المراقبة المثبتة في المطار وتبين أنه عسكري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن هوية الموظف الذي خطف عاملة فلبينية في الكويت وكالة خطوة برس.

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