النزاهة تعلن ضبط حالات تجاوز على أرض عائدة للدولة في البصرة

2019/06/09 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس تمكَّنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، الأحد، من تنفيذ عمليَّـتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ ‏على أراضٍ عائدةٍ للدولة بالمحافظة، مُبيِّنةً أن مساحة هذه الأراضي تبلغ (5450) متراً.‏ وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “فريق عمل من مديريَّة تحقيق البصرة ‏قام بضبط مُتَّهمين اثنين بالتجاوزعلى أرضٍ مساحتها (2500) مترٍ، دون

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