العامري من ديالى يدعو الى العمل الامني المشترك لدرء مخاطر عصابات داعش الاجرامية

2019/06/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد أمين عام منظمة بدر هادي العامري أجتماعا امنيا في محافظة ديالى .وقال مصدر امني :” ان العامري عقد أجتماعا امنيا في مقر قيادة العمليات بحضور محافظ ديالى وعدد من القادة الامنيين لبحث الاوضاع الامنية في حوض الوقف والخطط الامنية لتعزيز امن الحدود مع صلاح الدين وملف اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة “.وشدد […]

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