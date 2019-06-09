الخوف من «التصفية الجسدية» يمنع فتح الكثير من ملفات الفساد الخطيرة والكبيرة!

2019/06/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أصبح محاربة #الفساد في #العراق، تنطوي على مخاطر كبيرة قد تكلفه حياته لمن يحاول الكشف عن ملفاته الكثيرة والمستشرية في جميع دوائر ومؤسسات الحكومية العراقية منذ سنوات، […]

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