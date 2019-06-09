بشرى لمرضى السكري.. انسولين طبيعي يمكنك تحضيره بالمنزل

2019/06/09 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب عدد المصابين بالسكر في العالم على 500 مليون مريض، ويربو في مصر على 20 مليون مريض، ويرى المتخصصون أن مرض السكري غير مخيف طالما

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