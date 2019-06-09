2019/06/09 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام محافظة كركوك، اليوم الأحد، القبض على عصابتين للسرقة والنشل في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "العهد نيوز"،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابتين للسرقة والنشل في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابتين للسرقة والنشل في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).