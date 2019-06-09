الحشد الشعبي يعين القيادي بجيش المهدي عبد الهادي الدراجي ناطقا باسمه

2019/06/09 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة صادرة عن مدرية الاعلام في الحشد الشعبي، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، تكليف هادي عبد السيد عبد (عبد الهادي الدراجي)،الذي كان من جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر متحدثاً باسم مديرية اعلام الحشد الشعبي، فيما أناطت به 3 مهام.وبينت الوثيقة، أن المهام هي: “توضيح وشرح السياسات العامة للإعلام، وإجراء المقابلات الصحفية والتلفزيونية،...

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