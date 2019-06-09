2019/06/09 | 15:09

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الملكي يخطط لخطف بوغبا من بوابة بيل !

الاحد

09

حزيران

2019 :

03:00 pm

17

ريال مدريد يريد التعاقد مع بوجبا في صفقة تبادلية تجعل بيل

داخل جدران مانشستر يونايتد.

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