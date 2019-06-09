مدير الاستخبارات الامريكية السابق: ضغط ترامب على إيران سيفشل

2019/06/09 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية السابق جون برينان أن سياسة ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالضغط على طهران هي سياسة فاشلة لامتلاك الأخيرة ثقافة المقاومة.ونقلت صحيفة ايرش تايمز نيوز الايرلندية في لقاء ترجمته وكالة /المعلومة/ إن “على الولايات المتحدة أن تتخلى عن هذا الطريق المسدود من خلال الضغط على النظام […]

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