2019/06/09 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أزمة هواوي.. الصين تتخذ “خطوة” غير متوقعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
استدعت الصين شركات تكنولوجيا عالمية لإجراء محادثات الأسبوع الماضي، وطلبت منها البقاء في السوق وعدم الت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أزمة هواوي.. الصين تتخذ “خطوة” غير متوقعة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أزمة هواوي.. الصين تتخذ “خطوة” غير متوقعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).