أزمة هواوي.. الصين تتخذ “خطوة” غير متوقعة

2019/06/09 | 15:10

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متابعة:سومر نيوز

استدعت الصين شركات تكنولوجيا عالمية لإجراء محادثات الأسبوع الماضي، وطلبت منها البقاء في السوق وعدم الت...

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