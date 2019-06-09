بالوثيقة.. مجلس الوزراء يبقي مدير عام تربية الديوانية بمنصبه بعد إقالته من قبل المحافظ

2019/06/09 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مدير عام تربية الديوانية علاء كوشان إلى منصبه، وألغت قرار إقالته الذي أصدره محافظ الديوانية قبل أسبوعين

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