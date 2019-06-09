اعتقال اربعة أشخاص بتهمة الاتجارة بالمخدرات في السليمانية

2019/06/09 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية اسايش شرق السليمانية، اليوم الاحد، إلقاء القبض على أربعة أشخاص، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت المديرية في بيان تلقته "العهد نيوز"،

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