2019/06/09 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، ليوم الأحد، حكماً دستوريا بشأن الاعتراف بالتعليم الأهلي في العراق، مؤكدة أن موضوع تعادل الشهادات بين القطاعين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن الاعتراف بشهادات التعليم الأهلي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً بشأن الاعتراف بشهادات التعليم الأهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).