2019/06/09 | 15:40

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مجلس النواب ينشر جدول اعماله للجلسات المقبلة..



لا تتضمن الكابينة الحكومية

الاحد

09

حزيران

2019 :

03:36 pm

18

نشر مجلس النواب العراقي، الاحد، جدول اعماله للجلسات الثلاث

المقبل، فيما لم يشر الى الكابينة الحكومية في أية جلسة.

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