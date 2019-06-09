2019/06/09 | 15:40

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صحة النجف تكشف عن حصيلة حالات عيد الفطر..



الحوادث المرورية تتصدر المشهد

اكدت دائرة صحة النجف الاشرف،اليوم الاحد، نجاح الخطة الصحية

الخاصة بها خلال ايام عيد الفطر المبارك، فيما كشفت عن الحالات التي

استقبلتها ردهات الطواري في مستشفيات المحافظة.

وقال مدير عام دائرة الصحة رضوان كامل الكندي، في بيان، ان "الخطة

التي تم تنفيذها على مستوى المراكز الصحية الخافرة وعلى مستوى ردهات

الطوارىء في المستشفيات نجحت في تقديم الخدمات الطبية الوقائية

والعلاجية للمراجعين"، مبينا ان "الجانب الوقائي تضمن قيام الرقابة

الصحية وفرق مختصة من قسم الصحة العامة والرعاية الصحية بمتابعة

ومراقبة المواد الغذائية ومحطات الاسالة ومياه الشرب والتاكد من

سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأضاف أنه "تم العمل بنظام المراكز الصحية الخافرة بواقع مركز صحي

واحد في كل قطاع ومركزين في قطاع النجف الجنوبي واستمرارها بالعمل

طيلة فترة العيد"، مؤكدا "عدم تسجيل حالات تسمم غذائي او امراض

وبائية في المحافظة خلال عطلة العيد رغم وصول مئات الآلاف من

الزائرين من داخل وخارج العراق لاداء الزيارة في محافظة النجف".

وبشأن ردهات طوارىء المستشفيات، اوضح الكندي انها "استقبلت اعدادا

كبيرة من الحالات الطارئه المتنوعة وتم التعامل معها وتقديم الخدمات

الطبية اللازمة لها"، مبيناً ان "الخدمات تضمنت 170 اصابة جراء

حوادث الطرق و15 اصابة جراء المشاجرات و16 اصابة بسبب لدغ العقارب

ولسع الافاعي و4 اصابات بسبب الاطلاقات النارية و4 حالات غرق وحالتي

احتراق".

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