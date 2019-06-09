المحكمة الاتحادية ترد دعوى بشأن المساواة بين شهادات الجامعات الحكومية والأهلية

2019/06/09 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى تتعلق بالشهادات الجامعية، والاعتراف بالتعليم الاهلي في العراق.

وكشفت المحكمة في بيان، انها عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور جميع أعضائها، للنظر بالطعن المقدم بشأن المادة الثانية والأربعين أولا، من قانون التعليم العالي رقم خمسة وعشرين لسنة الفين وستة عشر، والذي ذهب المدعي فيه، إلى أن المساواة بين شهادات الجامعات الحكومية والأهلية، يخالف احكام مواد الدستور، التي تقضي بالمساواة وبتكافؤ الفرص، معتمدا في رأيه على الاختلاف بين معدلات وشروط القبول بين النوعين المذكورين من الجامعات والمعاهد.

وأضاف البيان، ان المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن موضوع تعادل الشهادات، تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإذا ما وجدت هناك جامعة أو كلية أو معهد غير مستوفية للشروط العلمية، فبإمكانها عدم اجازتها او سحب الإجازة منها، وعدم الاعتراف بالشهادة التي تمنحها.

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