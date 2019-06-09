تحديد ملعب مواجهة النوارس والصقور في كأس العراق

2019/06/09 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، الجدل حول ملعب إقامة مباراة الكلاسيكو بين الزوراء والقوة الجوية في نصف نهائي كأس العراق.وقال مدير دائرة الأقاليم والمحافظات في الوزارة ، طالب الموسوي ، في تصريح له , إن ” الوزارة عقدت اجتماعاً طارئاً مع ادارة ملعب الشعب الدولي، صباح اليوم، من أجل حسم تسمية ملعب كلاسيكو …

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