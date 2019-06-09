القاء القبض على أربعة اشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في السليمانية

2019/06/09 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش شرق السليمانية، اليوم الاحد، القاء القبض على اربعة أشخاص، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز انها القت القبض على اربعة اشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، مبينة انها ضبطت بحوزتهم سبعة ملايين حبة مخدرة.

واضافت ان المتهمين عرب، وكانوا يهدفون الى نقل المواد المخدرة الى بغداد.

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