الهيئة العليا للحج والعمرة تحدد آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة العام الحالي

2019/06/09 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الهيئة العليا للحج والعمرة، الأحد، آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح صحفي ، اليوم، 9 حزيران 2019، ان" الهيئة حددت يوم الأحد الموافق المقبل 16 حزيران، آخر موعد لاستلام مكاتبها في بغداد والمحافظات لمعاملات الفائزين بقرعة الحج لهذا العام التي تتضمن تسديد الدفعة الثانية من الحج وتسليم جوازات السفر، وغيرها من الإجراءات الإدارية".

وأضاف انه "في حالة عدم مراجعة الفائزين بالقرعة لعام 2019 إلى مكاتب الهيئة وعدم تسليم جوازاتهم ضمن الفترة المحددة، سيعتبرون مؤجلين للعام المقبل".

يذكر ان الهيئة العليا للحج دعت في وقت سابق، الفائزين بالقرعة الإلكترونية لهذا العام 2019 إلى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.

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