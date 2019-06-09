وزارة الداخلية: تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط تسبب بتحويل

2019/06/09 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الاحد، عن تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط تسبب بتحويل "ارهابي" مقتول الى "شهيد".

وذكر المكتب في بيان له اليوم، 9 حزيران 2019 ، انه قام بتشكيل مجلس تحقيقي بحق ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب الى مركز شرطة بهرز التابع لمديرية شرطة ديالى لتسببه بتحويل أحد "الإرهابيين" الذين قتلتهم القوات الأمنية الى "شهيد".

واشار الى ان تشكيل المجلس التحقيقي جاء على خلفية اكتشاف لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في محافظة ديالى على مركز شرطة بهرز وجود تلاعب في الأوراق التحقيقية الخاصة بأحد "الإرهابيين الخطرين" في المحافظة، من الذين تم قتلهم من قبل القوات الأمنية في عام 2009، حيث قام النقيب بتزويد ذوي "الإرهابي" والمدعين بالحق الشخصي بأوراق تحقيقية متلاعب بها، اعتمدوها في التقديم لدى لجنة التعويضات الفرعية في محافظة ديالى، والتي قامت بدورها وبناء على الأوراق التحقيقية تلك باعتبار "الإرهابي" "شهيدا"، الأمر الذي تسبب معه استلام ذوي "الإرهابي" الحقوق الخاصة بالشهداء كافة.

واضاف ان التحقيق اظهر أيضا تعمد النقيب عدم تسجيل الدعوى في السجل الأساس للمركز "لإخفاء فساده وتلاعبه في الأوراق التحقيقية".

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