قائد عمليات الحشد في ديالى يؤكد نجاح خطة العيد الأمنية دون تسجيل أي خرق (فيديو)

2019/06/09 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي, الأحد, نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر دون اي خرق امني في عموم المحافظة.وقال الموسوي في تصريح لموقعنا ان "قطعات الحشد الشعبي تمكنت من توفير الأمن للمواطنين المحتفلين بعيد الفطر في محافظة ديالى وبدون أي خرق امني ", مؤكدا " إفشال جميع محاولات داعش لاستهداف ...

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