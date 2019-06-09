دولة القانون في ذي قار تعلن انضمام كتله الأحرار الى الاستجواب والساعات المقلبه ستشهد انضمام الفضيلة

2019/06/09 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن الوائلي رئيس كتلة دولة القانون يعلن انضمام كتلة الاحرار مع دولة القانون الى الاستجواب رسمياً والساعات المقبلة ستشهد انضمام كتلة الفضيلة للأستجواب غداً الاثنين.مصدر في مجلس محافظة ذي قار : كتلة الاحرار في المجلس تلتحق رسميا لاستجواب المحافظ يحيى الناصري وهناك حراك من الجبهة المستجوبة لأنضمام كتلة الفضيلة الى الاستجواب ،وان موعد الجلسة […]

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