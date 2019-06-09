ايران تتسلم مستحقات تصدير الكهرباء من العراق بالدينار واليورو

2019/06/09 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد وزير الطاقة، أن ايران تتسلم حاليا مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو، وأن بغداد سددت مايصل لـ 50 بالمئة من اجمالي الديون ...

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