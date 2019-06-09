2019/06/09 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن القبض على متاجر بالمخدرات وضبط 15 كيسا بوزن 5 غرام لكل كيس شمالي المحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “شعبة مكافحة اجرام قضاء المسيب، تمكنت من القبض على احد المتاجرين بمادة الكريستال المخدرة وضبط ( 15 ) كيسا وزن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متاجر بالمخدرات وضبط 15 كيسا بحوزته شمالي بابل وكالة خطوة برس.

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