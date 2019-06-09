بالوثيقة.. تعيين متحدث رسمي باسم اعلام الحشد الشعبي

2019/06/09 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قررت مديرية الاعلام في الحشد الشعبي تعيين “عبدالهادي الدراجي” متحدثا رسميا باسمها.

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