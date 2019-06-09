البرلمان ينشر جداول اعمال لثلاث جلسات مقبلة

2019/06/09 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، جداول اعمال لثلاث جلسات مقبلة، والتي سيتم عقدها ايام الثلاثاء والخميس والسبت (١١ – ١٣ – ١٥ / ٦ / ٢٠١٩).

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