البنك المركزي يدعو المصارف الى الاستغناء عن “العربات والحمالين” في نقل الأموال

2019/06/09 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، المصارف كافة الى الاستغناء عن “عربات الربل والحمالين” في نقل المبالغ المالية.





وذكر بيان للبنك المركزي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على كافة المصارف التي تقوم بنقل المبالغ النقدية منه وإليه ان تستخدم وسائل نقل حديثة”.

وأضاف، ان “هذه العملية تؤدي إلى استغناء المصارف عن أساليب النقل القديمة (عربات الربل، الحمالين) التي كانت تشكّل تكاليف إضافية تتحملها مصارفكم”.

وتابع البنك، انه “يقوم بتسلُّم وتسليم الأوراق النقدية (المبالغ) مجاناً من دون تقاضي أيّ نوع من الأجور، تحت أيّ مسمى، سواء كانت نقلاً أم حمالية”.





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