قانون النشيد الوطني الجديد يعود إلى أروقة البرلمان

2019/06/09 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص..رجحت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، الأحد، قرب إقرار قانون النشيد الوطني الجديد للبلاد .وقال عضو اللجنة علي غاوي لـ /المعلومة/ إن “لجنة الثقافة والإعلام النيابية بصدد تشريع قانون النشيد الوطني الجديد للبلاد خلال الأسابيع المقبلة”.وأضاف، أن “اللجنة ستعتمد النشيد الأكثر وطنية وكلمات تنسجم مع العراق الجديد ليكون النشيد الوطني الرسمي […]

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