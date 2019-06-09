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القدو يحذر من سقوط الحكومة اذا تنازلت عن فرض القانون بكركوك


القدو يحذر من سقوط الحكومة اذا تنازلت عن فرض القانون بكركوك
2019/06/09 | 15:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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