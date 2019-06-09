واشنطن تسمح لكيان الاحتلال بضم أراض من الضفة الغربية!

2019/06/09 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ي خطوة جديدة من تقديم الدعم اللامحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي على حساب أصحاب الأرض الفلسطينيين، ألقى السفير الأميركي لدى كيان الاحتلال ديفيد فريدمان بالمسؤولية عن إخفاق تحقيق السلام، على القيادة الفلسطينية مؤكداً «حق» الصهاينة في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.وقال فريدمان لصحفية the New York Time: «في ظل ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل …

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