اعتقال تاجر مخدرات بالجرم المشهود في الأنبار

2019/06/09 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، أحد تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار متلبساً بالجرم المشهود بحيازة 189 حبة مخدرة بغرض الاتجار بها وبيعها على متعاطيها في المحافظة.

وقال المكتب في بيان، تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، إن العملية جاءت على خلفية ورود معلومات ل‍مكتب المفتش العام من مصادره الخاصة والتي أفادت بقيام أحد الأشخاص ببيع حبوب مخدرة على بعض منتسبي شرطة الأنبار فضلاً عن المواطنين، متخذاً من بيته وكراً للمتاجرة والترويج .وأضاف البيان أن "مكتب المفتش العام في الأنبار شكل فريق عمل مشترك مع قوة من فوج طوارئ الأنبار الـ 17 ، قام بعد تأكده من صحة المعلومات واستحصال أمر بالتحري والضبط بمداهمة دار المتهم".وأضاف انه "ضبطت بحوزته 189 قرصا مخدراً، نظمت على أثرها محضر ضبط ودونت افادة واعتراف المتهم وعرضت قضيته أمام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق المادة 28 من قانون المخدرات، وقد تمت احالته الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه".انتهى

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