حقيقة وفاة حارس مرمى منتخب الشباب

2019/06/09 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… نفى حارس مرمى منتخب الشباب علي العبادي ، الاحد، الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشان خبر وفاته.وقال العبادي لـ/ المعلومة /، إن “العديد من صفحات فيسبوك نشرت اخباراً عن وفاتي بحادث سير وهذا الامر فاجئني وغير صحيح على الاطلاق”.واوضح أن “الخبر انتشر بسرعة كبيرة، لكني لم اكن اعلم […]

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