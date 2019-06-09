العطار: قوة الشركات تقوم من قوة الدولة

2019/06/09 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الخبير الاقتصادي غدير العطار، اليوم الأحد، إلى منح دور أكبر لعمل الشركات في العراق.

وقال العطار، إن "قوة الشركات تقوم من قوة الدولة"، مبيناً أن "على الحكومة القيام بمشاركة رواد أعمال من العائلات الكبيرة ودعمهم بالمال وتخفيف الرسوم المالية الضرائب عنهم في خطوة لإثبات نجاح المشاريع التي تحقق فائدة اقتصادية كبيرة".

ولفت العطار في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إلى "أهمية تبني الدولة العراقية لنموذج اقتصادي فريد من نوعه ليجعل من الشركات الخاصة عماد وقوة اقتصاد البلاد بأسرها".

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