مجلس الوزراء يتدخل بشكل مباشر ويبقي مدير عام نربية القادسية بمنصبه

2019/06/09 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عادل عبد المهدي, بالإبقاء على مدير عام تربية الديوانية علاء كوشان في منصبه لحين اتمام الامتحانات النهائية.

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