عبدالرحمن مصطفى - المجتمع والحداثة بين التفسير الماركسي والتفسيرات الأخرى

2019/06/09 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرحمن_مصطفى ان الأخلاق الإنسانية (وهنا المقصد بها المعنى الشامل من عادات وتقاليد واعراف لا المعنى السطحي المتداول) لهي إمتداد او انتقال من سلوكيات الحيوانات في الأدغال ..فالأخلاق هي نتاج لتكيف الكائن الحي مع اقرانه ومع الطبيعة وماينتج عن هذا من تطور او تغير عشوائي (غير موجه وفق خطة مسبقة predetermined ) ..فتبدل هذه الأعراف يعتمد عل تغير الأنماط والوسائل المستعملة في استمرار بقائها survival ..لذلك ظهرت عدة مدا......

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