وزير الخارجيَّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير الاميركي الجديد

2019/06/09 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد ماثيو تيولر.

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