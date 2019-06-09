انخفاض مؤشر سوق العراق للاوراق المالية

2019/06/09 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية، مؤشرات تداول سوق العراق للاوراق المالية لهذا اليوم الاحد.

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