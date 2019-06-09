هيئة النزاهة: تم إعادة أراض متجاوز عليها الى الدولة بمساحة 5450 مترا في البصرة

2019/06/09 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عمليتي ضبط لحالات تجاوز على أراضٍ عائدة للدولة في محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان، ان مجموع المساحات المتجاوز عليها بلغت خمسة الاف واربعمئة وخمسين مترا، مبينة ان إحدى هذه الاراضي بلغت مساحتها الفين وخمسمئة متر، حيث تم انشاء كراج للسيارات فيها دون موافقات أصولية، اضافة الى القيام بعملية جباية مبلغ من المال لقاء دخول الشاحنات من خلالها الى خور العمية.

وأشار البيان إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بحق المتجاوزين وتنفيذه بموجب مذكرتين قضائيتين من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.

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