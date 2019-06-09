السفير الامريكي الجديد يصل بغداد ويتسلم مهامه اليوم الاحد

2019/06/09 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، الأحد، نسخة من أوراق اعتماد ماثيو تيولر سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة الجديد لدى بغداد.وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها ان “الحكيم تسلّم، اليوم، اوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد لدى العراق”.وأضافت أن “الجانبين أجرا مُحادَثات عن سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مختلف...

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