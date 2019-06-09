بالوثائق.. جدول اعمال جلسات البرلمان الثلاث المقبلة

2019/06/09 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعلنت الدائرة الاعلام ية لمجلس النواب، جدول اعمال الجلسات الثلاث المقبلة والمقرر عقدها الثلاثاء والخميس من هذا الاسبوع، والسبت من الاسبوع القادم.

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